No il principe William non è cosi prevedibile e noioso come sembra

Ma dietro quella facciata di compostezza si nasconde un uomo complesso, capace di sorprendere chi crede di conoscerlo. William, spesso percepito come il principe della sobrietà , ha svelato in più occasioni sfumature inaspettate della sua personalità , dimostrando che anche il più prevedibile può celare un lato sorprendente e affascinante. È questa dualità che rende il suo percorso così intrigante e pieno di mistero.

Dei due figli di Carlo e Diana il principe William è sempre sembrato quello più serio. Nell'accezione positiva ma anche negativa del termine, intendiamoci. Perché se l'autocontrollo è una dote molto apprezzata in un erede al trono, al contempo la troppa prevedibilità può risultare un po' noiosa. Pacato, maturo, calmo. Anche fin troppo. Il futuro re del Regno Unito non è mai apparso troppo esuberante, anzi. Il fratello Harry, lo era. Ribelle, incontrollabile, poco incline al protocollo. E, per questo, più interessante. William, re dell'autocontrollo. Non solo da bambino ma anche nell'adolescenza e nella giovinezza il primogenito di re Carlo ha fatto tutto ciò che ci si aspettava da lui: il college a Eton, l'università alla St.

