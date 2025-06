NM Live – Arrivi di McTominay e De Bruyne hanno innalzato l’immagine del Napoli Su Sancho …

Le recenti mosse di mercato, con l’arrivo di Mctominay e De Bruyne, hanno elevato l’immagine del Napoli, alimentando grandi aspettative. Sancho resta una pista concreta, anche se ancora in fase iniziale di trattativa. Nella puntata di “NAPOLI MAGAZINE LIVE” su Radio Punto Zero, esperti come Cammaroto, Esposito e altri analizzano i possibili sviluppi, offrendo uno sguardo approfondito e appassionato sul futuro azzurro. La passione napoletana non si ferma mai, ecco perché...

Cammaroto: Sancho è una pista confermata, il Napoli ci sta lavorando ma non siamo ancora molto avanti. Massimiliano Esposito, de Giovanni, Cammaroto, Mignano e Mandato sono intervenuti a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da GBT: NM LIVE – Max Esposito: “Il Napoli dovrà giocare tante partite, serviranno giocatori pronti, Ndoye e Lucca avrebbero bisogno di tempo, De Bruyne è un grande acquisto”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - NM Live – Arrivi di McTominay e De Bruyne hanno innalzato l’immagine del Napoli. Su Sancho …

In questa notizia si parla di: napoli - sancho - arrivi - mctominay

Dall’Inghilterra danno il Napoli forte su Sancho dello United - Il Napoli non si ferma e punta deciso su Sancho dello United, rafforzando la propria rosa in vista della prossima stagione.

Il Napoli ha un sacco di reti lanciate nel mare magnum del mercato. Non è solo la fuffa dei media che qualcosa devono scrivere. È una strategia a mio avviso corretta. Da un lato, il club non fa sentire nessuno indispensabile. Tratto per esempio quattro o cinqu Vai su Facebook

NM LIVE - de Giovanni: Napoli? Gli arrivi di McTominay e De Bruyne hanno innalzato l'immagine del club azzurro, ripetersi non è facile ma c'è fiducia, occhio al Milan del prossimo anno, ecco il perchè; Massimiliano Esposito, de Giovanni, Cammaroto, Mignano e Mandato a NM LIVE; Il Napoli punta la Premier: nel mirino Sancho, Nunez e Chalobah.

Napoli formato Premier per Conte: dopo KDB tutto su Nunez e Sancho - Il nuovo Napoli di Conte, per difendere lo scudetto e ben figurare in Champions League, punta sempre più su calciatori della Premier ... Si legge su sportface.it

Sancho, l’ultim’ora di Romano non lascia più dubbi: cambia tutto per il Napoli - Negli ultimi minuti, è arrivata una news molto importante proprio sul giocatore. Secondo informazione.it