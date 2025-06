Nintendo Switch 2 è stato rubato un carico di oltre 1,4 milioni di dollari in Colorado

La Nintendo Switch 2 sta conquistando il cuore dei gamer di tutto il mondo, ma il suo fascino attira anche l’attenzione dei criminali. Lo scorso 8 giugno, a Bennett, Colorado, un audace furto ha portato via quasi 3.000 unità di questa console di nuova generazione, per un valore di oltre 1,4 milioni di dollari. Un episodio che mette in luce quanto il successo possa anche attirare ombre. La domanda ora è: cosa riserverà il futuro per questa innovativa console?

Nintendo Switch 2 è diventata talmente desiderata da finire anche nel mirino dei ladri. L’8 giugno scorso, a Bennett in Colorado, un gruppo di malviventi ha messo a segno un clamoroso colpo rubando quasi 3.000 unità della console di nuova generazione da un camion in sosta. Nello specifico il carico, del valore stimato di oltre 1,4 milioni di dollari, era composto da bundle con Mario Kart World ed era partito dal magazzino Nintendo di Redmond, Washington, diretto a un punto vendita GameStop in Texas. Il furto è stato scoperto durante un controllo di routine: il portellone del rimorchio era stato forzato e gran parte della merce risultava sparita. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Nintendo Switch 2, è stato rubato un carico di oltre 1,4 milioni di dollari in Colorado

