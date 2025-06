Niente raccolta dei rifiuti per chi non fa la differenziata | e adesso scattano le verifiche sull' immondizia abbandonata

A Favara, l’abbandono di rifiuti sta portando a drastici cambiamenti nelle modalità di raccolta, con l’inasprimento dei controlli e verifiche sulle discariche abusive. Chi non si impegna nella differenziata potrebbe presto dover fare i conti con conseguenze più serie. La situazione, visibile nei pressi di alcuni condomini, ha spinto le autorità a intervenire in modo deciso, sottolineando che il rispetto delle regole è fondamentale per una città più pulita e sostenibile.

Niente raccolta differenziata? Niente raccolta dei rifiuti. Accade a Favara dove, nelle immediate adiacenze di alcuni condomini, si sono formati dei grossi cumuli di rifiuti. Nella mattinata di ieri i vigili urbani, alla presenza dell'assessore comunale Laura Mossuto, dei carabinieri e degli.

