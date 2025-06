Niente giochi per i bimbi da 0 a 3 anni nei parchi pubblici | petizione e appello all' amministrazione

Alle 8.30 di mercoledì 18 giugno, oltre 750 famiglie hanno già sottoscritto la petizione "Parchi per tutti", lanciata dalla biologa e nutrizionista Roberta Faraone, per chiedere all’amministrazione di ripristinare i giochi per i bimbi da 0 a 3 anni nei parchi pubblici di Pescara. Un appello che riflette il bisogno urgente di garantire spazi sicuri e accessibili ai più piccoli e alle loro famiglie, affinché tutti possano godere della natura e del gioco.

