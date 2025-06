Nicolò Filippucci | A un mese dalla fine di Amici la Maturità ero più teso oggi che al Serale

A un mese dalla fine di amici, Nicolò Filippucci rivela le sue emozioni intime e la sua esperienza unica nel prepararsi alla maturità. Dopo un anno in casa, affrontare gli esami non è stato facile, ma il cantante ha trovato forza e determinazione. La sua testimonianza ci offre uno sguardo autentico sulle sfide di questi momenti cruciali. Scopriamo insieme come Nicolò ha superato questa prova importante della vita.

Nicolò Filippucci ha racconta a Fanpage.it le emozioni nelle ore successive alla prima prova della maturità. Il cantante ha spiegato anche come ha fatto, dopo un anno in casetta, a sostenere regolarmente gli esami. Qui l'intervista a Nicolò. 🔗 Leggi su Fanpage.it

