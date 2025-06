nicole bracco conquista la tredicesima vittoria al trofeo rosa di montalto

Nicole Bracco mantiene intatta la sua impressionante serie di successi, conquistando la tredicesima vittoria al Trofeo Rosa di Montalto. La brillante ciclista della Società Cesano Maderno, con il suo talento poliedrico, ha saputo incantare il pubblico aretino, dominando ancora una volta la corsa delle esordienti. Il suo spirito vincente e la passione per la bicicletta continuano a farla brillare, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama ciclistico giovanile.

Nicole Bracco ottiene la tredicesima vittoria e continua a divertirsi. La talentuosa ciclista della Società Cesano Maderno fa festa anche nell'Aretino, precisamente a Montalto, dove le ragazze della categoria esordienti hanno gareggiato per il Trofeo Rosa. Tredicesimo successo sul tabellino stagionale per Bracco, che spicca per le sue doti di velocista ma anche di passista: trionfa alla grande davanti a Livia Rossi (Vangi Ladies Cycling Team) e Olivia Giovannetti del Team Fabiana Luperini: ottava la compagna di squadra Aurora Cerame, che tra le giovani del primo anno figura come la seconda classificata dietro Alessandra Luna (Foligno Cycling Team).