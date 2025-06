Netflix rinnova la dark comedy per la stagione 2 dopo le opinioni contrastanti della prima stagione

Netflix sorprende con il rinnovo di "Bad Thoughts" per una seconda stagione, nonostante le opinioni contrastanti e un punteggio del 54% su Rotten Tomatoes. La piattaforma continua a credere nella serie satirica di Tom Segura, dimostrando che il successo non si misura solo con i numeri critici. È una scelta che promette di mantenere alta l’attenzione e il coinvolgimento degli spettatori. Restate sintonizzati per scoprire cosa ci riserverà il nuovo capitolo!

annuncio di rinnovo per la serie dark comedy di tom segura su netflix. Netflix ha deciso di proseguire con la produzione della serie satirica e irriverente Bad Thoughts, rinnovandola per una seconda stagione. Nonostante il punteggio critico ottenuto sulla piattaforma Rotten Tomatoes sia del 54%, la piattaforma di streaming ha confermato l’ordine di nuovi episodi, dimostrando fiducia nel progetto. determinazioni ufficiali e dichiarazioni. L’annuncio esclusivo è stato riportato da Variety, che ha reso nota anche una dichiarazione di Tom Segura, creatore e protagonista della serie: “ Siamo entusiasti di poter approfondire ulteriormente con la seconda stagione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Netflix rinnova la dark comedy per la stagione 2 dopo le opinioni contrastanti della prima stagione

