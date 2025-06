Nessuna prova sull’atomica iraniana ma intanto l’Europa punta a riarmarsi perfino con il Pnrr

L’Europa si prepara a un nuovo ciclo di riarmo, ignorando le tensioni internazionali e puntando invece a rafforzare i propri programmi di rilancio economico come il PNRR. Mentre l’atomo iraniano resta avvolto nel mistero, il Parlamento europeo approva con convinzione di prolungare il Next Generation EU oltre il 2026, per completare gli investimenti strategici. Fatta eccezione per pochi, il continente sembra divorato dalla follia del riarmo e della ripresa senza limiti.

Ci risiamo. La follia del riarmo continua a contagiare il Parlamento europeo. Fatta eccezione per i soliti noti: M5S e Alleanza Verdi e Sinistra in testa. L’Eurocamera ha chiesto di prolungare oltre il 2026 il Next Generation Eu per i progetti del Pnrr prossimi al completamento per garantire il raggiungimento degli investimenti chiave. In una risoluzione non legislativa adottata ieri con 421 voti favorevoli, 180 contrari e 55 astensioni, il Parlamento europeo ha sottolineato l’effetto stabilizzatore del dispositivo Recovery and Resilience Facility in un contesto di forte incertezza economica. Il testo chiede di destinare gli investimenti a energia, difesa e infrastrutture transfrontaliere, come le ferrovie ad alta velocità, e di accelerare quelli riguardanti la protezione sociale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Nessuna prova sull’atomica iraniana ma intanto l’Europa punta a riarmarsi perfino con il Pnrr

