Nessuna notizia di Mauro Puorro il 60enne è scomparso da Pero | l'appello dei familiari

Il mistero avvolge la scomparsa di Mauro Puorro, 60 anni, sparito da Pero senza lasciare traccia. I familiari lanciano un appello emozionato, sperando in un suo ritrovamento. La comunità si stringe attorno a questa preoccupazione crescente, mentre le forze dell'ordine intensificano le ricerche. Restate con noi per aggiornamenti e per scoprire come potete aiutare a riportarlo a casa.

Mauro Puorro è un uomo di 60 anni che è scomparso da Pero, comune nell'hinterland di Milano. Non si hanno più sue notizie da due giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: mauro - puorro - scomparso - pero

Esce dal negozio di famiglia e scompare nel nulla: si cerca da due giorni Mauro Puorro - Mauro Puorro, da anni pilastro del negozio di famiglia a Pero, è scomparso nel nulla due giorni fa. Mentre la moglie era accanto a lui, ha aperto la porta ed è uscito come in una giornata qualsiasi, senza più fare ritorno.

Esce dal negozio di famiglia e scompare nel nulla: si cerca da due giorni Mauro Puorro; Non si hanno più notizie di Mauro Puorro; Esce dal negozio di famiglia e scompare nel nulla | si cerca da due giorni Mauro Puorro.

Esce dal negozio di famiglia e scompare nel nulla: si cerca da due giorni Mauro Puorro - Si è allontanato dal negozio di famiglia nel quale lavora da anni, mentre la moglie si trovava con lui. Lo riporta milanotoday.it