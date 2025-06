Nessuna eccezione | tornano i raid nei campi e nelle cucine E l’agricoltura americana trema

Le tensioni si riaccendono nelle campagne e nelle cucine statunitensi: i raid dell’ICE tornano a colpire, mettendo in crisi un settore già precario. Dopo aver sospeso le operazioni per proteggere i lavoratori, l’amministrazione Trump ha revocato questa misura, dando il via a una nuova ondata di controlli nei settori più vulnerabili. Il futuro dell’agricoltura americana è ora più incerto che mai, tra rigore e incertezza.

L’amministrazione Trump ha revocato la recente direttiva del Dipartimento per la Sicurezza Interna che chiedeva alle forze Ice di sospendere i controlli nei luoghi di lavoro chiave come agricoltura, hotel e ristoranti. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Nessuna eccezione: tornano i raid nei campi e nelle cucine. E l’agricoltura americana trema

In questa notizia si parla di: agricoltura - nessuna - eccezione - tornano

Le imprese padovane tornano a crescere in tutti i settori: i dati.

No, non c’è nessuna ondata di giovani che tornano in agricoltura - Schiacciata tra questi deliri, l’agricoltura continua a essere la terra di tutti e di nessuno, dove si inventano risoluzioni immaginarie per evitare di affrontare questioni urgenti e concrete ... Si legge su huffingtonpost.it

L'agricoltura biodinamica dà i numeri, e i conti non tornano - Avevo promesso ai miei lettori di cominciare l’analisi dei “numeri” della cosiddetta agricoltura biodinamica ... Riporta ilfoglio.it