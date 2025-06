NeroaMetà | l’evento conclusivo del progetto di filiera del suino del Gal Alto Tammaro Titerno

Sabato 21 giugno, la biblioteca comunale di Castelcampagnano si trasforma in un palcoscenico di eccellenza e innovazione con il gran finale del progetto “NeroaMetà”. Un evento che celebra la filiera sostenibile e di qualità del suino, culminando in un convegno e una squisita degustazione. Un’occasione imperdibile per scoprire come l’agroalimentare possa essere sinonimo di tradizione e futuro. Non perdere questa esperienza unica!

Comunicato Stampa Sabato 21, alla biblioteca comunale di Castelcampagnano, convegno e degustazione per celebrare la linea genetica suinicola sostenibile e di qualità È in programma sabato 21 giugno, con inizio alle 18.30 presso la biblioteca comunale, l’evento conclusivo del progetto . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - “NeroaMetà”: l’evento conclusivo del progetto di filiera del suino del Gal Alto Tammaro Titerno

In questa notizia si parla di: evento - conclusivo - progetto - neroametà

Fiumicino, “Storie di Passaggio” arriva alla fine: l’evento conclusivo in aula consiliare - Il progetto "Storie di passaggio" si conclude con un evento speciale il 5 giugno alle 10:30 nell’aula consiliare di Fiumicino.