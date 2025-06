Neonati sepolti in giardino Chiara non andrà in carcere | Resti ai domiciliari ma con il braccialetto

Chiara, la giovane di 21 anni accusata di aver sepolto i propri neonati nel giardino di casa a Traversetolo, resterà agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, invece di essere in carcere. La decisione del tribunale del Riesame ha indicato una misura più restrittiva rispetto al primo provvedimento del gip, ma senza arrivare alla detenzione in cella. Resta da capire quali sviluppi porterà questa delicata vicenda.

Chiara, la 21enne accusata di omicidio e soppressione dei due cadaveri dei figli neonati, sepolti nel giardino della sua casa di Traversetolo, rimarrà ai domiciliari ma le andrà applicato il braccialetto elettronico. Lo ha deciso il tribunale del Riesame che ha riformato l'ordinanza del gip in senso più restrittivo, ma non ha accolto l'appello della Procura che aveva chiesto il carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

