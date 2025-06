Neonati sepolti è arrivata la decisione su Chiara Petrolini Italiani furiosi!

Una vicenda sconvolgente scuote l’Italia: Chiara Petrolini, giovane di Vignale di Traversetolo, si trova al centro di un caso drammatico che ha scioccato l’opinione pubblica. Accusata di aver sepolto i propri neonati in giardino, la sua storia pone domande profonde sulla tutela dei diritti e sulla salute mentale. La decisione della magistratura rappresenta un passo cruciale in un processo che tiene col fiato sospeso l’intera nazione.

Chiara Petrolini, 21 anni, di Vignale di?Traversetolo (Parma), è accusata di due tragici reati: l’omicidio e la soppressione di cadavere dei suoi due neonati, nati in aprile 2023 e agosto 2024. Entrambi i corpicini furono sepolti nel giardino di casa. Il primo fu scoperto solo pochi mesi fa, mentre il secondo emerse casualmente in agosto 2024, durante la sua permanenza negli Stati Uniti con la famiglia. Dopo l’arresto avvenuto il 20 settembre 2024, la giovane è stata posta agli arresti domiciliari nella villetta di famiglia, dove rimane tuttora. Il 30 giugno è fissata la prima udienza in Corte d’assise a Parma per i reati di duplice omicidio premeditato e soppressione di cadavere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Neonati sepolti, è arrivata la decisione su Chiara Petrolini. Italiani furiosi!

Neonati sepolti in giardino a Parma, Chiara ai domiciliari. Per la Cassazione non può ripetere il reato - La Corte di Cassazione ha confermato gli arresti domiciliari per Chiara, coinvolta nel caso dei neonati sepolti nel giardino di Parma.

