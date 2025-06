Neonati sepolti Chiara Petrolini resta ai domiciliari | ma con il braccialetto elettronico

La drammatica vicenda di Chiara Petrolini, neonata sepolta e ora agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, scuote l’opinione pubblica. Il tribunale di Bologna ha deciso per questa misura cautelare sulla 21enne, accusata di aver tolto la vita ai suoi due figli e di averli sepolti nel giardino di casa. Una decisione che solleva molte domande sul delicato equilibrio tra giustizia e tutela dei minori.

La decisione del tribunale della Libertà di Bologna sulla 21enne, accusata di aver ucciso e sotterrato nel giardino di casa i suoi due bimbi.

