Neonati sepolti Chiara Petrolini resta ai domiciliari | ma con braccialetto elettronico

Il dramma dei neonati sepolti torna sotto i riflettori: Chiara Petrolini, 21 anni, resta ai domiciliari con braccialetto elettronico, dopo la decisione del tribunale di Bologna. La giovane è accusata di aver ucciso e sepolto nel giardino di casa i suoi due figli, un caso che scuote profondamente la comunità e solleva molte domande sulla tutela e il dolore invisibile alle nostre vite.

La decisione del tribunale della Libertà di Bologna sulla 21enne, accusata di aver ucciso e sotterrato nel giardino di casa i suoi due bimbi.

Neonati sepolti in giardino a Parma, Chiara ai domiciliari. Per la Cassazione non può ripetere il reato - La Corte di Cassazione ha confermato gli arresti domiciliari per Chiara, coinvolta nel caso dei neonati sepolti nel giardino di Parma.

Carcere o domiciliari? Neonati sepolti, parla l’avvocato di Chiara Petrolini – VIDEO - C'è grande attesa per la decisione del Tribunale del Riesame, cui la Cassazione ha rimandato la decisione sul futuro di Chiara Petrolini: la ragazza - Riporta parmapress24.it

Riesame, Chiara Petrolini ai domiciliari ma con braccialetto - Chiara Petrolini deve rimanere agli arresti domiciliari nella casa di Traversetolo (Parma), ma le va applicato anche il braccialetto elettronico. Scrive ansa.it