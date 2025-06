Neonati sepolti Chiara Petrolini resta ai domiciliari con braccialetto elettronico

Un caso che scuote la coscienza collettiva: Chiara Petrolini, giovane madre di Traversetolo, resta ai domiciliari con il braccialetto elettronico, secondo la decisione del tribunale del Riesame di Bologna. Accusata di aver ucciso i suoi due neonati, la sua vicenda apre un capitolo difficile sulla tutela dei minori e i limiti della sicurezza domestica. La giustizia si pronuncerà presto, ma intanto l’intera comunità attende risposte e riflessioni profonde.

Deve rimanere ai domiciliari e le va applicato anche il braccialetto elettronico. Questa la decisione del tribunale del Riesame di Bologna per Chiara Petrolini, la 21enne di Traversetolo (Parma) accusata di omicidio e soppressione di cadavere dei due figli neonati. Secondo l'accusa, li avrebbe uccisi al termine di gravidanze di cui tutti erano all'oscuro, il 12 maggio 2023, il primo, e poi il 7 agosto 2024 il secondo. La risposta del Gip di Parma alla richiesta di revisione delle misure cautelari cui è sottoposta la giovane è andata verso condizioni piĂą restrittive, pur non avendo accolto la richiesta della Procura di trattenerla in carcere. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Neonati sepolti, Chiara Petrolini resta ai domiciliari con braccialetto elettronico

