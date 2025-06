Neon genesis evangelion festeggia il 30° anniversario con sorprese imperdibili per i fan

Neon Genesis Evangelion celebra il suo incredibile 30.176° anniversario, e le sorprese per i fan sono davvero imperdibili! Il trentennale di questa icona dell’animazione giapponese si trasforma in un evento straordinario con la mostra ALL OF EVANGELION, un’occasione unica per immergersi nel vasto universo della serie e rivivere momenti indimenticabili. Preparati a scoprire il passato, il presente e il futuro di Evangelion come mai prima d’ora.

Il trentennale di Neon Genesis Evangelion rappresenta un momento di grande rilevanza per gli appassionati e per il mondo dell'animazione giapponese. In vista delle celebrazioni, si prepara una mostra commemorativa di ampio respiro intitolata ALL OF EVANGELION, che promette di offrire un'esperienza immersiva nel vasto universo della serie. L'evento, previsto in Giappone, si configura come un'occasione unica per ripercorrere la storia del franchise attraverso materiali rari e digitali. una celebrazione di tutte le epoche di evangelion in un'unica esposizione. l'evoluzione di evangelion dal 1995 ad oggi: impatto sull'animazione.

