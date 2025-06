Nell' anfibio più simpatico c' è il segreto della rigenerazione cellulare

Scopri il miracolo dell’axolotl, un anfibio sorprendente che sfida il tempo grazie alla sua straordinaria capacità di rigenerare zampe, coda e organi interni. Questa meraviglia della natura, con una vita stimata tra 10 e 15 anni, custodisce il segreto della rigenerazione cellulare, offrendoci ispirazioni preziose per il futuro della medicina rigenerativa. Un esempio affascinante di come la natura possa insegnarci molto sulla resilienza e il potenziale umano.

L'axolotl riesce a far ricrescere zampe, coda e persino alcuni organi interni, anche più volte nel corso della vita, stimata in 10-15 anni.

