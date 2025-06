Nella settimana dei popoli incontattati salviamo gli Shompen dal rischio estinzione

Il mio desiderio è che, in questa settimana dedicata ai popoli incontattati, possiamo aprire gli occhi sulle meraviglie e le vulnerabilità di culture antiche come quella degli Shompen. Conoscere e proteggere queste comunità significa preservare un patrimonio unico al mondo e dimostrare che il vero progresso sta nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità. Solo così possiamo costruire un futuro più giusto e sostenibile per tutti.

Uno degli aspetti che mi piace sottolineare della nostra epoca è che convivono sull’orbe terracqueo sia l’uomo supertecnologico, sia l’uomo cosiddetto “ primitivo ”, orribile definizione! Preferisco nativo, indigeno. Primitivo sa di persona che si deve evolvere: da cosa? Guardiamoci noi esseri evoluti, che inseguiamo il Pil depauperando la terra e destiniamo risorse alle armi piuttosto che alla salute o alla cultura! Che evoluzione! Il mio interesse trova sponda in Survival international, un’organizzazione nata nel 1969 con lo scopo di tutelare appunto gli ultimi indigeni. Le tribù incontattate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nella settimana dei popoli incontattati, salviamo gli Shompen dal rischio estinzione

In questa notizia si parla di: settimana - popoli - incontattati - salviamo

Salviamo i popoli incontattati, unisciti a Claudio Santamaria, Gillian Anderson e Wagner Moura - Il video appello narrato da Claudio Lobbia (attore e doppiatore) e montato da Francesco Zucchi racconta le sofferenze di oltre cento popoli incontattati che vengono derubati ... Secondo greenme.it

Oltre 100 i popoli incontattati. Francesca Casella: "Proteggerli è possibile, sono la migliore difesa della biodiversità" - Oggi nel mondo vivono più di cento popoli incontattati, cioè che non hanno contatti regolari con il mondo esterno. Come scrive huffingtonpost.it