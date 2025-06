Nella cornice della Reggia di Caserta è andato in scena lo show Max Mara Resort 2026 In prima fila sedevano Sharon Stone Gwyneth Paltrow e Laetitia Casta

Nella magnifica cornice della Reggia di Caserta, lo show Max Mara Resort 2026 ha catturato l’attenzione di star internazionali come Sharon Stone, Gwyneth Paltrow e Laetitia Casta, sedute in prima fila. Un evento che conferma come il glamour hollywoodiano e l’eleganza italiana continuino a incantare il mondo della moda e dello spettacolo, sottolineando il fascino eterno del nostro Paese. E questa serata indimenticabile ha scritto un nuovo capitolo di stile e prestigio.

I l glamour hollywoodiano parla italiano. Gli ultimi mesi, non a caso, hanno evidenziato quanto la bellezza e l’innata eleganza del Belpaese esercitino ancora un fascino impareggiabile su star e case di moda. Dopo Dior a Roma, Gucci a Firenze e Chanel sul Lago di Como, dunque, è stato il turno di un’altra maison molto amata. Lo show di Max Mara a Caserta ha richiamato Sharon Stone, Gwyneth Paltrow, Laetita Casta e molte altre stelle internazionali. Da Miriam Leone a Kate Hudson, le dive incantano alla sfilata Max Mara a Venezia X Il Grand Tour d’Italia, insomma, prosegue, portando spettatori e ospiti illustri alla scoperta dei luoghi più suggestivi del territorio. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Nella cornice della Reggia di Caserta è andato in scena lo show Max Mara Resort 2026. In prima fila sedevano Sharon Stone, Gwyneth Paltrow e Laetitia Casta

