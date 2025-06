Nel Lazio si vive bene | il 74% dei cittadini è soddisfatto della qualità della vita

Nel cuore del Lazio, il 74% dei cittadini si sente soddisfatto della qualità della vita, un dato che evidenzia un benessere diffuso e radicato. Tuttavia, emergono differenze significative tra province e fasce di età, con alcuni segmenti più vulnerabili ai cambiamenti socio-economici. In un contesto in evoluzione come quello delle smart city, il timore di esclusione coinvolge il 71% degli intervistati, sottolineando la necessità di un'attenzione crescente alle sfide future.

Roma, 11 giugno 2025 – La qualità della vita nella regione Lazio soddisfa il 74% dei cittadini, in particolare chi risiede nelle province di Viterbo (82%) e di Roma (73%) e i ragazzi dai 18 ai 34 anni (78%). Un peggioramento nel tempo è avvertito da coloro che, invece, vivono nei grandi comuni (-45% ), dagli over 55 ( -45% ) e da chi abita nella provincia di Roma ( -30% ). Con le smart city, il 71% degli intervistati teme l’esclusione digitale e il 61% segnala il rischio di un controllo eccessivo. È quanto emerge dalla ricerca dell’Istituto Piepoli “Lazio 2025 tra smart city e vivibilità”, in cui si analizza la qualità della vita percepita dai cittadini della regione Lazio, con particolare attenzione agli effetti dei grandi eventi del 2025, come il Giubileo, sulla vivibilità urbana e sulla fruizione dei servizi pubblici. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

