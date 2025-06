Nel lavoro non conta solo lo stipendio | per gli italiani sono importanti anche la flessibilità e lo smart working

Nel mondo del lavoro di oggi, gli italiani cercano molto più di un semplice stipendio: desiderano flessibilità, smart working e un ambiente che rispecchi i propri valori. La ricerca condotta da Business Intelligence Group rivela che, per molti, il lavoro ideale combina retribuzione adeguata, crescita professionale e autonomia, soprattutto tra i giovani. È questa nuova attitudine a plasmare il panorama lavorativo del futuro, dove il benessere e la qualità della vita diventano prioritari quanto il salario.

Non solo lo stipendio. Per i lavoratori italiani il lavoro ideale è quello che garantisce sì una retribuzione adeguata, ma anche opportunità di crescita, un ambiente aziendale coerente con i propri valori e – soprattutto per i più giovani – autonomia e possibilità di lavorare da remoto. È quanto emerge da una ricerca condotta a inizio giugno da Business Intelligence Group (BIG), presentata nella sede di Grenke Italia durante un incontro tra esperti e manager del settore. La priorità, resta comunque economica: per il 97,3% degli intervistati la retribuzione è la variabile più importante nella valutazione di un'offerta di lavoro.

