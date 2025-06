Nel cuore di San Donnino | Il tram arrivi fino al Caab

Nel cuore di San Donnino, il tram si prepara a collegarsi fino al Caab, con il sindaco Matteo Lepore che conferma: "La Linea rossa proseguirà come previsto, nonostante lo stallo sul Passante." Tuttavia, i residenti sono preoccupati dall’incertezza che permea gli sviluppi futuri, con molti che temono cambi di rotta improvvisi e decisioni ambigue. In questo scenario di attese e dubbi, la domanda che aleggia è: cosa riserverà il futuro a questa movimentata zona?

"La Linea rossa proseguirà fino al Caab ". Ad affermarlo, nei giorni scorsi, è stato il sindaco Matteo Lepore, sottolineando anche che "il tratto sarà realizzato come previsto, nonostante lo stallo sul Passante ". Intanto, però, chi abita in San Donnino è preoccupato in merito agli sviluppi futuri dell’intreccio tra tram e Passante. C’è chi pensa che "nessuno sa cosa vogliono fare, perché ogni giorno cambiano idea" e chi definisce "giusto" il restyling del ponte di San Donnino ma "senza un accordo tra le parti è difficile realizzare tutto nei tempi prestabiliti". Monica Bartolini lancia l’allarme: "Qui molti negozianti hanno già chiuso, la situazione è drastica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nel cuore di San Donnino: "Il tram arrivi fino al Caab"

