Nel Cpr di Gjader sono rimaste circa trenta di persone

Nel cuore del Cpr di Gjader, un numero ristretto di circa trenta persone testimonia la complessità della situazione attuale. La recente visita della delegazione di avvocati del Tavolo asilo e immigrazione, insieme ai deputati del Pd, ha portato alla luce le condizioni di questa realtà criticamente monitorata. Un'occasione importante per fare luce sulle sfide quotidiane affrontate da chi si trova lì, evidenziando l’urgenza di un intervento concreto e tempestivo.

All’interno del Cpr di Gjader sono rimaste circa trenta persone. Quelle che ieri ha potuto contare la delegazione di avvocati del Tavolo asilo e immigrazione e deputati Pd: erano presenti . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Nel Cpr di Gjader sono rimaste circa trenta di persone

In questa notizia si parla di: gjader - sono - rimaste - circa

“Qui le persone vivono in una condizione carceraria, senza avere cognizione del tempo: dalle testimonianze raccolte, circa due terzi di loro assume psicofarmaci.” ASCOLTA la testimonianza di Roberto Maccaroni (Responsabile sanitario Area Migrazione di E Vai su Facebook

Albania, una sentenza aiuta il governo; Come funzionano i centri per migranti in Albania; Nel Cpr in Albania sono rimasti 25 migranti.

Migranti in Albania, a Gjader sono rimasti solo in 25: anche “l’operazione Cpr” del governo Meloni è a rischio flop - Solo quattro persone sono state effettivamente rimpatriate nei loro Paesi d’origini, con uno schema a dir poco ... Da msn.com

Gjader, la rabbia degli abitanti: “Il centro migranti non ha portato niente, Meloni venga qui” - In Albania la vita è più cara che in Italia, si sopravvive a Tirana ma in un paese piccolo come Gjader dove non c’è lavoro sono rimasti in pochi, 300 persone. Segnala msn.com