NEET in Italia | oltre 2 milioni di giovani fuori da studio e lavoro il Mezzogiorno paga il prezzo più alto Dati ISTAT

In Italia, oltre 2 milioni di giovani sono fuori da scuola e lavoro, con il Mezzogiorno che subisce il costo più elevato. Questa emergenza sociale, evidenziata dai dati ISTAT, richiede una riflessione urgente e azioni concrete per invertire questa tendenza e costruire un futuro più inclusivo e sostenibile per le nuove generazioni.

L'Italia continua a confrontarsi con una delle sfide più complesse del panorama europeo: i NEET (Not in Education, Employment or Training). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: neet - italia - oltre - milioni

Il Paese iberico è scelto da un numero crescente di italiani grazie alle opportunità lavorative, welfare e diritti civili Vai su Facebook

NEET in Italia: oltre 2 milioni di giovani fuori da studio e lavoro, il Mezzogiorno paga il prezzo più alto. Dati ISTAT; Neet, soglia del 9% entro il 2030: un risultato raggiungibile per l’Italia; C'è un'alleanza da 30 milioni di euro per diminuire il numero di Neet.

In Italia oltre 3 milioni di Neet: è il Paese europeo con il dato più alto - Alla ricerca di nuove politiche pubbliche” presentato da ActionAid e CGIL L’Italia è il Paese ... vita.it scrive

Neet: in Italia sono quasi 2 milioni coloro che non studiano e non lavorano - In Italia, circa 1,7 milioni di giovani tra i 15 e i 29 anni non studiano, non lavorano e da oltre 6 mesi non seguono un percorso formativo: lo afferma il Rapporto di ActionAid e Cgil. Lo riporta tecnicadellascuola.it