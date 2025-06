Ndoye ha l’accordo col Napoli in corso la trattativa col Bologna

Il mercato estivo si infiamma con importanti sviluppi: Ndoye ha già stretto un accordo con il Napoli e si avvicina sempre più alla maglia azzurra. La trattativa con il Bologna, attualmente in corso, promette di regalare grandi emozioni ai tifosi partenopei. Restate sintonizzati per scoprire come evolverà questa operazione che potrebbe segnare una svolta nella stagione.

Lo svizzero sempre più vicino a vestire la maglia azzurra. La trattativa per Ndoye del Bologna da parte della dirigenza partenopea prosegue positivamente. Il Club . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Ndoye ha l’accordo col Napoli, in corso la trattativa col Bologna

In questa notizia si parla di: ndoye - trattativa - bologna - accordo

Napoli-Bologna, trattativa in salita per Ndoye e Beukema: chiesti 80 milioni, ipotesi Zanoli come contropartita - Il mercato del Napoli si anima con trattative complesse e negoziazioni serrate. La perseveranza dei partenopei si scontra con le richieste del Bologna, che chiede ben 80 milioni per Ndoye e Beukema.

| Il #Napoli ha in programma un incontro con gli agenti di Dan Ndoye entro la fine della settimana. L'obiettivo è raggiungere un accordo con il giocatore prima di iniziare la trattativa con il Bologna. @Dimarzio #Napoli1926AmoreInfinito #AG4IN #naplestars Vai su X

#Calciomercato #Bologna, #Ndoye-#Napoli: incontro a Roma tra gli azzurri e gli agenti del giocatore | I dettagli Vai su Facebook

Calciomercato Napoli, Romano: Accelerata per Ndoye! Il Bologna cerca già il sostituto; Accordo raggiunto tra Napoli e Ndoye, l’esterno è sempre più vicino alla maglia azzurra; Napoli, blitz per Dan Ndoye: c'è l'accordo con il Bologna. Secondo grande colpo dopo De Bruyne?.

Ndoye ha l’accordo col Napoli, in corso la trattativa col Bologna - La trattativa per Ndoye del Bologna da parte della dirigenza partenopea prosegue positivamente. Segnala forzazzurri.net

Accordo Napoli-Ndoye, Romano: "Conte ha approvato, si tratta con il Bologna" - C'è anche l'avallo del tecnico azzurro Antonio Conte, che ha dato il placet al ds Manna per la chi ... Si legge su msn.com