Ncis | Tony & Ziva su Paramount+ | trama cast e quando esce

Preparati a rivivere l’emozione di NCIS con un nuovo capitolo imperdibile! Paramount+ annuncia "NCIS: Tony & Ziva", una serie in dieci episodi che riporta sullo schermo i personaggi amatissimi interpretati da Cote de Pablo e Michael Weatherl. Un ritorno atteso dai fan di lunga data, con tante novità e sorprese. Scopriamo insieme trama, cast e data di uscita di questa emozionante avventura che promette di tenerti incollato allo schermo fino all’ultimo episodio!

Un nuovo capitolo di un franchise pluridecennale. Paramount+ annuncia Ncis: Tony & Ziva, nuova serie in dieci episodi che segna il ritorno dei personaggi di Cote de Pablo e Michael Weatherl.

Tony e Ziva. Una figlia da proteggere. Un nemico da scoprire. Parigi non è mai stata così pericolosa. NCIS: Tony & Ziva è disponibile dal 4 settembre solo su Paramount+

