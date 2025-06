NBA 2K25 l’arte di guadagnare VC senza spendere un centesimo

Il VC è il cuore pulsante di NBA 2K25, la moneta virtuale che permette di potenziare il proprio team, personalizzare il personaggio e sbloccare contenuti esclusivi. Ma come fare a ottenere VC senza spendere un centesimo? In questo articolo, scoprirai le strategie più efficaci e i trucchi per accumulare VC in modo naturale e legittimo, diventando così un vero maestro nel guadagnare senza mai svuotare il portafoglio.

Con NBA 2K25, Visual Concepts continua a battere sul ferro finché è caldo. Nessuna rivoluzione, ma tutto il suo comparto ritorna in grande stile: MyCareer ritorna con le sue strade piene di sfide da completare per alzare il proprio livello, MyTeam si espande tra nuove carte e tattiche da utilizzare in-game, e naturalmente non manca lui, l’intramontabile protagonista silenzioso del gioco: il Virtual Currency, meglio noto come VC. Il VC è l’ossigeno (che manca sempre) del gioco. Serve per tutto: potenziare il nostro alter ego digitale, comprare animazioni esclusive, vestiti firmati per sfilare nel parchetto o costruire una squadra da sogno. 🔗 Leggi su Esports247.it © Esports247.it - NBA 2K25, l’arte di guadagnare VC senza spendere un centesimo

