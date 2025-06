Nazzareno Tarantino ritorna a Empoli come vice di Guido Pagliuca

Nazzareno Tarantino torna a Empoli come vice di Guido Pagliuca, portando con sé un bagaglio di esperienza e passione. Dopo aver condiviso il campo con i colori azzurri in 24 occasioni, il suo ritorno rappresenta un valore aggiunto per lo staff tecnico. La sua presenza promette di rafforzare l’armonia e la determinazione della squadra, pronti a scrivere un nuovo capitolo di successi. È il momento di scoprire cosa riserva il futuro per l’Empoli sotto questa guida esperta.

di Simone Cioni EMPOLI Ufficializzato l'arrivo in azzurro del nuovo tecnico Guido Pagliuca, andiamo a conoscere anche la principale figura del proprio staff, ossia il suo vice. Già al suo fianco nelle ultime due stagioni con la Juve Stabia, il tecnico di Cecina sarà seguito anche a Empoli da Nazzareno Tarantino. Nato a Benevento il 4 gennaio del 1979, per lui si tratta di un ritorno avendo vestito 24 volte la maglia azzurra (un gol all'attivo) da giocatore tra Serie B e Coppa Italia nella stagione 1999-2000 sotto la guida di Elio Gustinetti prima e Silvio Baldini poi. A Empoli era arrivato dalla vicina Lucca dove aveva completato il proprio percorso giovanile ed esordito in Serie B dopo aver lasciato la Campania a 11 anni per giocare nello Staggia Senese.

