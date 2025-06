Navetta gratuita per Mondello e Sferracavallo Meli e Piampiano Fi | Una vittoria per la città

Una vera e propria vittoria per la città di Palermo: la navetta gratuita per Mondello, Sferracavallo, Meli e Piampiano sarà a disposizione dei residenti durante l'estate, garantendo comodità e sostenibilità. Dopo le polemiche sull’introduzione di una tariffa di 50 centesimi, l’Amministrazione comunale ha ascoltato le esigenze dei cittadini, confermando il servizio senza costi aggiuntivi. Un passo importante verso una mobilità più accessibile e sostenibile per tutti!

La navetta estiva per le località balneari di Mondello, Addaura e Sferracavallo resterà gratuita per i residenti. L’Amministrazione comunale ha modificato la posizione iniziale che prevedeva una tariffa di 50 centesimi annunciata nei giorni scorsi dall’Amat, suscitando una diffusa reazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Navetta gratuita per Mondello e Sferracavallo, Meli e Piampiano (Fi): "Una vittoria per la città"

In questa notizia si parla di: navetta - gratuita - mondello - sferracavallo

FalComics, attiva la navetta gratuita. Il centro città sarà collegato con Castelferretti, Villanova e Collemarino - Da venerdì 23 maggio alle 14, FalComics inaugura una navetta gratuita che collegherà il centro città con Castelferretti, Villanova e Collemarino, facilitando l'accesso all'evento.

Dichiarazione Giuseppe Mancuso – Potenziato il servizio gratuito bus navetta su Mondello e Sferracavallo https://ift.tt/Y4AubGO Vai su X

Navette estive Mondello e Sferracavallo parziale marcia indietro: gratuite solo per i residenti Vai su Facebook

Navetta gratuita per Mondello e Sferracavallo, Meli e Piampiano (Fi): Una vittoria per la città; Dichiarazione Giuseppe Mancuso – Potenziato il servizio gratuito bus navetta su Mondello e Sferracavallo; Mondello e Sferracavallo, bus navetta gratuiti per i palermitani: biglietti a 50 centesimi per i turisti.

Mondello e Sferracavallo, bus navetta gratuiti per i palermitani: biglietti a 50 centesimi per i turisti - Lo ha stabilito il Comune di intesa con Amat che, dal 20 giugno fino al 30 settembre, ha pensato ad alcune promozioni. Come scrive palermotoday.it

Mondello e Sferracavallo, le navette resteranno gratuite per i residenti - Navette gratuite per i residenti a Palermo, biglietto a 50 centesimi per i non residenti e accessi gratuiti per determinate categorie e sconti sulle linee che collegano la città alle borgate di Mondel ... Si legge su msn.com