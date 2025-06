Nautica Pierre Casiraghi trionfa nel Solent | ora lo Yacht Club de Monaco punta all’Admiral’s Cup

Nauta Pierre Casiraghi conquista il Solent con un’eccezionale vittoria al timone di ‘Jolt 6’, durante il British IRC National Championship. La competizione, tra le acque insidiose di Cowes, ha celebrato il 250° anniversario del Royal Thames Yacht Club e ha visto la partecipazione di sfidanti agguerriti. Ora, il prestigioso Yacht Club di Monaco punta con entusiasmo all’Admiral’s Cup, consolidando la sua reputazione nel mondo della vela di alto livello.

