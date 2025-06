Nato | al summit dell' Aja l' obiettivo per la difesa è che ogni Paese contribuisca al 5 per cento del Pil

Al summit di L’Aja, un ambizioso obiettivo si fa strada: ogni paese dovrebbe contribuire con il 5% del PIL alla difesa, un passo decisivo verso una maggiore unità continentale. Mark Rutte mira a rinnovare l’alleanza atlantica al vertice di giugno, con impegni più strutturati e mirati. L’Europa si sta preparando a questa sfida cruciale, pronta a rafforzare la propria sicurezza e autonomia strategica.

Mark Rutte intende trasformare l'alleanza atlantica al vertice del 24-26 giugno. La soglia prevista dovrebbe essere scomposta al 3,5 per il settore militare vero e proprio e all'1,5 per gli investimenti nella sicurezza. E l'Europa si prepara.

