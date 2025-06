Nations League | l’Italia di Velasco cerca conferme contro la difesa della Thailandia

La Nazionale italiana femminile di volley, sotto la guida di Julio Velasco, affronta con determinazione la sfida contro la Thailandia nella Volleyball Nations League 2025. Dopo l’esordio convincente contro la Bulgaria, le azzurre cercano conferme e miglioramenti in un match cruciale che si terrà giovedì 19 giugno all’Hong Kong Coliseum. Le azzurre, note per il loro stile di gioco tecnico e aggressivo, sono pronte a scrivere un’altra pagina di successo in questa competizione internazionale.

Dopo l’esordio contro la Bulgaria, la nazionale italiana femminile torna in campo nella seconda settimana della Volleyball Nations League 2025, impegnata nel secondo match del girone asiatico contro la Thailandia. L’incontro si disputerà giovedì 19 giugno ad Hong Kong, nella cornice dell’Hong Kong Coliseum. Le azzurre, guidate da Julio Velasco, affrontano una formazione che da anni si distingue per il proprio stile di gioco basato su tecnica, velocità e grande organizzazione difensiva. La Thailandia, infatti, fa del sistema di ricezione e della tenuta in seconda linea i suoi principali punti di forza, un marchio di fabbrica consolidato nel tempo e spesso capace di mettere in difficoltà anche le selezioni più fisiche. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nations League: l’Italia di Velasco cerca conferme contro la difesa della Thailandia

