Nastri d’Argento 2025 intervista a Pilar Fogliati | E’ sempre una soddisfazione quando il pubblico riempie le sale Cuori 3? Succederà di tutto

I Nastri d’Argento 2025 sono un trionfo di emozioni e talento, e l’intervista esclusiva a Pilar Fogliati ci svela il dietro le quinte di questa splendida celebrazione. Quando il pubblico riempie le sale, il cuore si colma di gioia: una soddisfazione unica per chi lavora con passione. Scopriamo insieme cosa rende questa vittoria così speciale per l’attrice e il suo percorso artistico. Noi...

Pilar Fogliati è stata scelta da Paolo Genovese come protagonista della commedia romantica corale “ Follemente ” in cui interpreta una ragazza al suo primo appuntamento, piena di pensieri ed emozioni che hanno i volti di Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini e Maria Chiara Giannetta. La commedia si è aggiudicata il Premio come migliore commedia ai Nastri d’Argento. Nastri d’Argento 2025, intervista esclusiva a Pilar Fogliati. Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Pilar Fogliati. L’attrice ha commentato così il successo del film: “E’ sempre una bella soddisfazione quando il pubblico riempie le sale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Nastri d’Argento 2025, intervista a Pilar Fogliati: “E’ sempre una soddisfazione quando il pubblico riempie le sale. Cuori 3? Succederà di tutto”

In questa notizia si parla di: pilar - fogliati - nastri - argento

Quando va in onda Cuori 3, la terza stagione su Rai 1: l’abbraccio tra Pilar Fogliati e Matteo Martari a fine riprese - La terza stagione di "Cuori" è in arrivo su Rai 1, e l’attesa cresce! Con un abbraccio emozionante tra Pilar Fogliati e Matteo Martari alla fine delle riprese, i fan possono aspettarsi nuove trame avvincenti dall’Ospedale Molinette di Torino.

I look ai Nastri d'Argento: Elodie incanta (9), Kasia Smutniak trendy (8,5), Pilar Fogliati divina (9), De Angelis banale (6) Vai su Facebook

Vincitrice del premio come Miglior Attrice in una Commedia per Follemente, Pilar Fogliati ai Nastri d'Argento 2025 ha scelto un abito d'effetto Vai su X

Pilar Fogliati ai Nastri d'Argento 2025 con l'abito corsetto versione fluida di Vivienne Westwood; Nastri d'Argento 2025, pagelle look: Elodie incanta (9), Kasia Smutniak trendy (8,5), Pilar Fogliati divina (9; Nastri d'Argento 2025, i look: Elodie incanta (9), Kasia Smutniak trendy (8,5), Pilar Fogliati divina (9), Mat.

Pilar Fogliati ai Nastri d'Argento 2025 con l'abito corsetto versione fluida di Vivienne Westwood - Vincitrice del premio come Miglior Attrice in una Commedia per Follemente, Pilar Fogliati ai Nastri d'Argento 2025 ha scelto un abito d'effetto ... Si legge su vogue.it

Nastri d'Argento 2025, i look: Elodie incanta (9), Kasia Smutniak trendy (8,5), Pilar Fogliati divina (9), Matilda De Angelis banale (6) - Lunedì 16 giugno il MAXXI di Roma ha ospitato la cerimonia di premiazione dei Nastri d'Argento 2025. Lo riporta msn.com