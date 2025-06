Nastri d’Argento 2025 intervista a Ludovica Nasti | Mi sento maturata ho messo a fuoco i miei obiettivi In Mina Settembre ho amato follemente il personaggio di Viola

Nel mondo del cinema, alcune interpretazioni lasciano il segno e Ludovica Nasti lo dimostra con una performance intensa e coinvolgente. Intervistata ai Nastri d'Argento 2025, l'attrice rivela di essersi sentita maturata, di aver messo a fuoco i propri obiettivi e di aver amato profondamente il personaggio di Viola. La sua carriera sta prendendo un percorso promettente, e il suo talento promette di regalarci ancora molte emozioni.

La storia di Frank e Nina è uno di quei film capaci di catapultarti in un universo surreale e suggestivo, dove realtà e fantasia si fondono e i personaggi oscuri non mancano. Una moderna favola urbana che prende vita in una Milano sorprendentemente romantica e poco convenzionale, offrendo uno spiraglio di speranza per chi desidera sfuggire a un destino già scritto. Nei panni della protagonista l’attrice Ludovica Nasti che con una performance intensa e coinvolgente ha meritato il riconoscimento del Premio Nastri d’argento – Nuovo Imaie. Nastri d’Argento 2025, intervista esclusiva a Ludovica Nasti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it