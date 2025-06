Nascondeva cocaina in una scarpa condannato un 46enne

Una scoperta sorprendente ha portato alla condanna di un uomo di 46 anni a Sciacca, colpevole di aver nascosto cocaina in una scarpa. Per le accuse di spaccio e evasione dagli arresti domiciliari, il giudice Toscano ha deciso una pena di un anno e quattro mesi di reclusione. Un episodio che evidenzia ancora una volta come la lotta contro il traffico di droga richieda attenzione e determinazione. La vicenda si conclude con un importante passo avanti nella lotta contro il crimine.

Un anno e quattro mesi di reclusione per le accuse di detenzione ai fini di spaccio di droga ed evasione dagli arresti domiciliari. Sono stati inflitti dal giudice monocratico del tribunale di Sciacca, Dino Toscano, nei confronti di Amri Badreddine, 46 anni, marocchino, domiciliato a Ribera.

In questa notizia si parla di: nascondeva - cocaina - scarpa - condannato

