Nasce il Family Index strumento per valutare le politiche aziendali a favore delle famiglie

Nasce il Family Index, uno strumento innovativo pensato per valutare e migliorare le politiche aziendali a favore delle famiglie. Promosso dalla Fondazione per la Natalità , in collaborazione con il Forum delle Associazioni Familiari e l'Osservatorio Ethos della Luiss, questo modello non mira a creare classifiche, ma a stimolare un ciclo virtuoso di consapevolezza e progresso, contribuendo a costruire un ambiente lavorativo più inclusivo e sostenibile per tutti.

