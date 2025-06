Napoli tutto deciso | così li ha presi per la gola

Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successo: con il colpo deciso e strategico, ha messo nel mirino obiettivi ambiziosi per questa stagione. Dopo aver già deliziato i tifosi con grandi acquisti come De Bruyne, il club punta a rafforzarsi ulteriormente in ogni reparto, dimostrando che nulla è lasciato al caso. La sfida è aperta: il sogno scudetto e la Champions sono più vicini che mai.

Il Napoli è pronto a prendere per la gola l’avversario: solo così chiude per uno dei grandi obiettivi stagionali Il Napoli è pronto a chiudere nuovi colpi in ogni zona del campo. Kevin De Bruyne è stato solo l’antipasto, anche se vista la caratura del calciatore, si tratta di un pranzo completo con dolce, caffè ed ammazzacaffè. De Laurentiis vuole però una squadra in grado di difendere lo scudetto quasi in surplace e di lottare per la Champions League, dove l’obiettivo è superare i primi turni facendo una figura più che dignitosa. Il ds Manna ha recepito il messaggio, vuole accontentare Conte e lavora su più tavoli, puntando top player di assoluto valore. 🔗 Leggi su Sportface.it

