Napoli tra Ndoye e Lucca ma resta viva la pista Nunez

Il mercato azzurro si infiamma: Napoli valuta con attenzione Ndoye e Lucca, ma la suggestione Nunez resta viva. La squadra partenopea lavora intensamente per rinforzare il reparto offensivo, tenendo aperte tutte le possibilità fino all’ultimo minuto. Tra obiettivi più concreti e sogni sfiorati, i tifosi aspettano con entusiasmo gli sviluppi di questa fase decisiva. La finestra di mercato potrebbe ancora riservare sorprese sorprendenti e colpi di scena.

Ndoye, l’agente: «Il Napoli a gennaio ha provato concretamente a prenderlo. Ora arrivano richieste da tutta Europa» - Dan Ndoye, talentuoso esterno del Bologna, è tornato al centro dell'attenzione dopo l'interesse del Napoli, manifestato a gennaio.

SPORTITALIA - Napoli, Nunez prima scelta, Ndoye nome caldo, Chiesa resta un candidato, Beukema in pole, il punto su Sanchez e Lucca

Napoli alla ricerca di un esterno offensivo di qualità Dopo la partenza di Kvaratskhelia e il flop Okafor, il ds Giovanni Manna punta su nomi caldi e profili emergenti. Il favorito resta Dan Ndoye del Bologna, ma attenzione a Jesus Rodriguez, ala sinistra cl

Napoli, per Sancho il Manchester United chiede 25 milioni. A breve incontro per Ndoye - Ci sono i presupposti per l'intesa ma la richiesta economica del Manchester United è alta.