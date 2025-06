Napoli se Osi decide si stappa il mercato

Il mercato del Napoli potrebbe dipendere dalle decisioni di Victor Osimhen: se l’attaccante decide di aprire le porte, si sbloccherà una vera e propria rivoluzione. Dopo settimane di voci e trattative, il suo futuro a Dimaro sarà il vero spartiacque. La volontà del nigeriano potrebbe infatti determinare se il club campano affronterà una campagna stellare o dovrà ripiegare su altre strategie. La questione è tutta nelle sue mani: se Osimhen decide, il mercato si incendia.

NAPOLI – Il tempo della riflessione è cominciato. Dopo settimane frenetiche, offerte milionarie e suggestioni internazionali, Victor Osimhen valuta le sue opzioni in vista del ritiro di Dimaro Folgarida (dal 17 al 27 luglio). La clausola rescissoria da 75 milioni è nota, così come la posizione del Napoli: niente sconti, eventualmente anche un rialzo se a bussare sarà un club italiano. A ricostruire il quadro è Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, che svela tutti i retroscena di una trattativa complessa e decisiva per le strategie estive del club.

