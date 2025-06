Napoli rinata con i fondi del Pnrr Giuli | Ne abbiamo fatto buon uso è motivo di vanto

Napoli si riscopre vibrante e fiorente grazie ai fondi del PNRR, un patrimonio di 232 motivi di vanto che testimoniano il suo rinnovato splendore. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha sottolineato come la cultura sia il cuore pulsante dello sviluppo economico, sociale e territoriale. Al teatro San Carlo, durante il forum organizzato da Il Mattino, ha raccontato di aver vissuto una giornata memorabile inaugurando il parco delle tombe di Virgilio...

«Oggi poniamo al centro la politica culturale contemporanea, la cultura come motore di sviluppo economico, sociale e territoriale». Così il ministro della cultura Alessandro Giuli al forum per raccontare “L’economia della cultura”, organizzato da Il Mattino e dal comune di Napoli al teatro San Carlo. Il titolare del Mic ha raccontato di aver trascorso «una delle bellissime giornate a Napoli inaugurando i l parco delle tombe di Virgilio e Leopardi a Mergellina, un ampio intervento di riqualificazione completato nella primavera del 2025 con i fondi del Pnrr». «Fondi ben spesi a Napoli – ha sottolineato – è un altro motivo di vanto, nei giorni in cui si discute di fare un buon uso di un debito che ci riguarda e ci riguarderà». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it