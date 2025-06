Napoli nuovamente su Milinkovic-Savic del Torino ai granata piace Ngonge Di Marzio

Il mercato si infiamma, e il Napoli torna alla carica per Vanja Milinkovic Savic del Torino, un nome che potrebbe fare la differenza tra i pali. La necessità di un portiere affidabile spinge gli azzurri a riaccendere i dialoghi con i granata, mentre il Torino guarda con interesse anche a Ngonge, con possibilità di una trattativa concreta. Un intreccio di interesse e strategie che promette scintille nel calcio italiano. Restate sintonizzati, perché le sorprese sono dietro l’angolo.

Il Napoli potrebbe tornare a dialogare col Torino per Vanja Milinkovic Savic, poiché agli azzurri serve un altro portiere da alternare ad Alex Meret. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su X: I dialoghi tra Torino e Napoli per Ngonge possono diventare concreti. La squadra di Conte – che è alla ricerca di un portiere – è pronta a tornare su Milinkovic Savic.  L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli nuovamente su Milinkovic-Savic del Torino, ai granata piace Ngonge (Di Marzio)

Napoli su Milinkovic-Savic: il portiere del Torino nel mirino, ma Cairo frena - Il Napoli punta gli occhi su Vanja Milinkovic-Savic, estremo difensore del Torino, che ha brillato in questa stagione.

