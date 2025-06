Napoli-Musah | trattativa saltata il centrocampista resta al Milan per ora | PM News

Colpo di scena nel mercato calcistico: la tanto attesa trattativa tra Napoli e Musah si è improvvisamente sfumata, lasciando il centrocampista al Milan. Un'operazione che sembrava ormai fatta, ora si ferma, aprendo nuovi scenari e spegnendo i sogni dei tifosi partenopei. Resta da capire quali saranno le prossime mosse di mercato delle due big del calcio italiano. La soap continua…

Colpo di scena nel mercato. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il passaggio di Yunus Musah dal Milan al Napoli è saltato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Napoli-Musah: trattativa saltata, il centrocampista resta al Milan (per ora) | PM News

Calciomercato Napoli, trattativa lampo per portare Musah alla corte azzurra. Arriva subito l’indiscrezione - Il calciomercato del Napoli si accende con una trattativa lampo per portare Musah alla corte azzurra, un colpo che potrebbe rivoluzionare la rosa partenopea.

