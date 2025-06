Napoli-Musah oggi contatto negativo col Milan | manca ancora l’accordo Di Marzio

La trattativa tra Napoli e Milan per Yunus Musah sembra ancora in stallo, con un contatto negativo segnato oggi mercoledì 18 giugno. La mancata intesa tra le parti mette in dubbio il futuro del centrocampista statunitense e il suo possibile approdo in Serie A. La situazione rimane intricata, e l’esito di questa negoziazione potrebbe influenzare profondamente le strategie di mercato di entrambe le squadre. Restiamo in attesa di sviluppi decisivi.

Non riesce a sbloccarsi la trattativa tra il Napoli e il Milan per il centrocampista statunitense Yunus Musah. Oggi contatto negativo tra Napoli e Milan per Musah. Gianluca Di Marzio scrive sul suo sito: Non si sblocca la trattativa tra Napoli e Milan per Musah. Nella giornata di oggi, mercoledì 18 giugno, c’è stato un contatto negativo tra le parti: manca ancora l’accordo. L’arrivo del centrocampista è legato anche alla permanenza o meno di Frank Anguissa, che attualmente infatti sembra destinato a restare in azzurro. Il Milan aveva chiesto più di 25 milioni (14 giugno). Il Milan ha addirittura alzato il prezzo (fissato a 25 milioni) e il Napoli giustamente ha rallentato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli-Musah, oggi contatto negativo col Milan: manca ancora l’accordo (Di Marzio)

