Napoli-Musah fumata nera | manca l’accordo con il Milan

La trattativa tra Napoli e Milan per Yunus Musah si arena, lasciando il futuro del centrocampista statunitense ancora incerto. Nonostante i diversi contatti e l'interesse di Antonio Conte, manca ancora l’accordo economico che possa far sbloccare la situazione. La fumata nera di oggi lascia aperta la domanda: si troverà una soluzione nei prossimi giorni? Solo il tempo dirà se Musah vestirà presto la maglia nerazzurra o rossonera.

Tempo di lettura: < 1 minuto Non si sblocca il dialogo tra Napoli e Milan per Yunus Musah. Il centrocampista statunitense, classe 2002, è uno dei profili individuati da Antonio Conte per rinforzare la linea mediana, ma la trattativa è ancora ferma. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nella giornata di mercoledì 18 giugno c’è stato un nuovo contatto tra le parti, ma l’esito non è stato positivo. Al momento manca un’intesa economica tra i due club: resta quindi bloccato il trasferimento del calciatore in azzurro. Il Napoli resta alla finestra, ma servirĂ uno sforzo reciproco per portare avanti l’operazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it