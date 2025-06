Napoli Lorenzo Lucca sempre più vicino | si lavora anche per Nunez

Il mercato del Napoli è in fermento: con Lorenzo Lucca ormai sempre più vicino e i riflettori puntati anche su Nunez, gli azzurri si preparano a rafforzare un reparto offensivo già competitivo. Dopo aver accelerato per De Bruyne, il club lavora senza sosta per mettere a segno un doppio colpo di grande impatto. La strategia del Napoli punta a consolidare la squadra in vista della prossima stagione, lasciando tutti con l’attesa di scoprire quali saranno le novità più importanti.

Il club azzurro accelera per rinforzare l’attacco: dopo De Bruyne, si punta al doppio colpo Lucca-Nunez. Simeone verso l’addio. Il Napoli è molto attivo sul . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli, Lorenzo Lucca sempre più vicino: si lavora anche per Nunez

In questa notizia si parla di: napoli - lucca - nunez - lorenzo

Milan su Lucca: "Chi non vuole un top team? Scudetto al Napoli e Champions all'Inter. Ibra, Haaland e i Mondiali..." - Lorenzo Lucca, giovane talento dell'Udinese, si prepara a un'estate di grandi tentazioni. Con ambizioni di approdare a top club, il suo nome scalda le voci di mercato.

#Napoli avanza per Lorenzo #Lucca. Si può chiudere per una cifra intorno ai 25M. Il suo arrivo non escluderebbe quello di un altro attaccante, #Nunez su tutti. Vai su X

Darwin Nunez ha aperto al trasferimento al Napoli L'attaccante uruguaiano del Liverpool, dopo i contatti dei giorni scorsi, gradirebbe la destinazione, ma va valutata bene la fattibilità dell'operazione Nel frattempo, il Napoli ha bloccato Lorenzo Lucca, ch Vai su Facebook

Napoli, doppio colpo in vista: Ndoye e Lucca nel mirino; Accomando: Accordo vicino per Lucca: le cifre dell'affare. Il suo arrivo non esclude quello di Nunez; SKY – NAPOLI SCATENATO: NUNEZ HA APERTO AL TRASFERIMENTO IN AZZURRO, LE ULTIME.

Napoli, Lorenzo Lucca sempre più vicino: si lavora anche per Nunez - Il club azzurro accelera per rinforzare l’attacco: dopo De Bruyne, si punta al doppio colpo Lucca- Riporta forzazzurri.net

DAZN - Clamoroso Napoli, Manna scatenato: può chiudere per Nunez e Lucca - Il dirigente vuole regalare ad Antonio Conte una rosa competitiva per la Champions League e, dopo avere ingaggiato il grande ... Scrive msn.com