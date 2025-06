Napoli formato Premier per Conte | dopo KDB tutto su Nunez e Sancho

Se il Napoli di Conte vuole riaffermarsi ai vertici del calcio europeo, la strategia di puntare sui talenti della Premier League sembra essere la chiave. Dopo le acquisizioni di Kevin De Bruyne e altri calciatori inglesi, la squadra azzurra sembra intenzionata a rafforzarsi ulteriormente con nuovi innesti di qualitĂ . Segui le nostre analisi e aggiornamenti per scoprire quali saranno i prossimi passi di questa rivoluzione targata Napoli.

Il nuovo Napoli di Conte, per difendere lo scudetto e ben figurare in Champions League, punta sempre piĂą su calciatori provenienti dall’Inghilterra. Il Napoli strizza l’occhio alla Premier League. Dopo gli arrivi di Kevin De Bruyne quest’anno e negli anni passati di McTominay, Gilmour e dello stesso Anguissa, si continua a puntare sull’intensitĂ del campionato inglese per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it