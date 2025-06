Napoli doppia pista in attacco | trattative in corso per Nunez e Lucca

Napoli non si ferma e continua a sorprendere con un mercato vivace e strategico. Dopo gli acquisti di Kevin De Bruyne e Marianucci, il club azzurro punta dritto all’attacco, con trattative in corso per Darwin Nunez e Lorenzo Lucca. Due profili diversi, ma entrambi con il potenziale di rinvigorire la rosa e soddisfare le richieste di Antonio Conte. La doppia pista in attacco promette di essere uno dei temi caldi nelle prossime settimane, mantenendo viva l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Napoli non si ferma. Dopo l’arrivo di Kevin De Bruyne e il colpo Marianucci dall’Empoli, il club azzurro è tra i più attivi sul mercato e ha puntato con decisione l’attenzione sul reparto offensivo. Antonio Conte ha chiesto rinforzi per l’attacco e la società si è mossa su due profili ben distinti, ma potenzialmente compatibili: Darwin Nunez e Lorenzo Lucca. L’attaccante uruguaiano del Liverpool è da settimane nel mirino del Napoli. I contatti proseguono con costanza: Nunez ha totalizzato 30 presenze in Premier League nella scorsa stagione, di cui solo 8 da titolare, segnando 5 gol e fornendo 2 assist. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, doppia pista in attacco: trattative in corso per Nunez e Lucca

