Napoli colpo da maestro per Manna | la chiusura è più vicina

Napoli si prepara a stupire ancora una volta con un colpo da maestro nel calciomercato. Dopo l’entusiasmo per l’arrivo di Kevin De Bruyne, il club partenopeo punta a sfondare ulteriormente, avvicinandosi alla chiusura di un affare importante: Manna è ormai a un passo dalla firma. La volontà è chiara: rafforzare la rosa e conquistare nuove vette. La squadra di Antonio Conte si sta facendo spazio tra i grandi, e il mercato napoletano promette sorprese emozionanti.

